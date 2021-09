Contouren nieuwe raadszaal zichtbaar

nieuws

De verbouwing van het stadhuis gaat een nieuwe fase in, de contouren van de nieuwe raadszaal zijn nu duidelijk zichtbaar.

Na de verwijdering van de oude technische installaties en de sloop van een aantal muren werd in maart begonnen met het aanleggen van het nieuwe dak. Dat dak is meteen het dak van de nieuwe raadszaal, die verhuist van de begane grond naar de zolder. Het dak is nu dicht en van boven naar beneden wordt nu verder gewerkt. De verbouwing is nodig omdat de oude zaal te klein is geworden, de raad is gegroeid van 39 naar 45 zetels. Waar vroeger de raadszaal zat komt straks een burgerzaal. De fracties krijgen in het nieuwe gebouw geen vaste werkplekken.

Het gebouw was toe aan groot onderhoud, de klimaatbeheersing en de technische installaties lieten te wensen over. Het verbouwde stadhuis is straks technisch gezien hypermodern en energiezuinig. In de eerste helft van volgend jaar moet de verbouwing klaar zijn