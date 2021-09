Container in lichterlaaie in Hoogkerk

nieuws

Foto: ingezonden

Aan de Jan Ensinglaan in Hoogkerk is dinsdagavond een container door brand in de as gelegd. Dat melden bronnen aan OOG Tv.

De melding van de brand kwam rond 20.45 uur bij de hulpdiensten binnen. De Groninger brandweer rukte daarop uit met een schuimbluswagen en een tankautospuit. Bij aankomst stond de container al in lichterlaaie. De bemanning van de schuimbluswagen, die als eerste ter plaatse was, heeft de brand met één straal hogedruk geblust.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.