Coalitiepartijen lijken in te stemmen met komst Skaeve Huse bij Harkstede

Foto: Joris van Tweel

Coalitiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie lijken in te stemmen met het plan om de woonvorm Skaeve Huse bij Harkstede te realiseren. Dat bleek woensdagavond. Wel erkennen de partijen dat verschillende dingen niet goed zijn gegaan.

Het Stadsbestuur wil dat er langs de doorgaande weg naar Harkstede een speciale woonvorm gerealiseerd gaat worden voor mensen met psychische problemen en verslavingen. In totaal moeten in de woonvorm negen bewoners komen te wonen. Sinds de presentatie kan het plan rekenen op veel kritiek. Bewoners van Harkstede en Scharmer zijn faliekant tegen de plannen, en ook de gemeenteraad van Midden-Groningen is tegen het plan. Desondanks lijken de coalitiepartijen in de Groningse gemeenteraad in te stemmen met het plan.

Afstandsnorm

De afgelopen periode heeft de gemeenteraad zich laten informeren over de plannen. Vorige week ging men in gesprek met buurtbewoners, woensdag kwamen de zorginstellingen tekst en uitleg geven. De zorginstellingen lieten weten dat de locatie bij Harkstede niet ideaal is, omdat deze niet voldoet aan de afstandsregel. Bij de woonvorm geldt een afstandsnorm van honderd meter tot de bewoonde wereld. Die wordt bij Harkstede niet gehaald. De coalitiepartijen erkennen dat in het proces verschillende zaken niet goed zijn gegaan, maar dat er bij elke locatie wel het één en ander valt op te merken.

Bewoners en politiek lijnrecht tegenover elkaar

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP zette tijdens de vergadering de toon. Hij liet weten zich te ergeren aan de opstelling van de coalitiepartijen. Een opstelling die volgens Dijk steeds meer begint te lijken op een poppenkast. Naast de coalitie- en oppositiepartijen die lijnrecht tegenover elkaar staan, volgens de PVV reden om het plan terug naar de tekentafel te brengen, staan ook bewoners en gemeente lijnrecht tegenover elkaar. De verhoudingen zijn ook zo verstoord dat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen verwacht dat dit niet meer goed komt. Van der Schaaf spreekt over onherstelbare schade.

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de eventuele komst van de woonvorm.