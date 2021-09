Circus Renz International blijft één week extra in Haren

Circus Renz International heeft besloten om een week langer in Haren te blijven. In de circustent aan de Rijksstraatweg worden volgende week nog eens vier extra shows gegeven. OOG ging bij het circus langs en bezocht één van de optredens.

Het circus besloot, naar eigen zeggen, om langer in Haren te blijven wegens ‘daverend succes’. Renz International staat sinds vorige week donderdag in Haren.

Artiesten hebben niet stilgezeten tijdens corona

De shows waren de eerste optredens van een circus in Groningen in de laatste negentien maanden. In de afgelopen anderhalf jaar heeft het circus niet stil gezeten. Zo werd er gewerkt aan nieuwe acts en werd er volop doorgetraind om op hoog niveau te kunnen blijven optreden.

Extra optredens

Donderdag 16 september (17.00 uur), vrijdag 17 september (17.00 uur), zaterdag 18 september (15.00 uur) en zondag 19 september (14.00 uur) zijn er extra optredens van het circus.