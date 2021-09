CDA vreest problemen voor bewoners sociale huurwoningen door uitbreiding betaald parkeren

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeenteraadsfractie van het CDA maakt zich zorgen over parkeerproblemen voor bewoners van sociale huurwoningen, als het gebied waar betaald parkeren op 1 oktober wordt uitgebreid. De fractie stelt woensdag vragen aan het gemeentebestuur, na signalen van huurders.

Per 1 oktober wordt het gebied waar inwoners betalen voor parkeren uitgebreid naar Helpman, Coendersborg, de West-Indische Buurt en naar een deel van de Oosterparkwijk. Het CDA constateert dat bewoners van verschillende sociale huurwoningen, door deze verandering, niet meer in aanmerking komen voor een vergunning voor ‘straatparkeren’ en daardoor aangewezen zijn op duurdere, particuliere parkeerterreinen.

Onbetaalbaar

De fractie zegt onder meer contact te hebben met een bewoner van de van Houtenlaan. De huurder woont net in de straat en wilde een parkeervergunning voor straatparkeren aanvragen bij de gemeente, maar dat bleek niet te kunnen, aldus Jalt de Haan namens het CDA.

“Na contact gezocht te hebben met het Loket Parkeren van de gemeente Groningen bleek dat zijn adres is uitgesloten vanwege de aanwezigheid van een particulier parkeerterrein”, zo schrijft De Haan. “De maandelijkse kosten voor een parkeerplaats bedragen daar 48 euro per maand, wat neer komt op 576 euro per jaar. Dit is voor vele onbetaalbaar.”

Waterbed-effect

Dat levert volgens het CDA een schrijnende situatie op, helemaal omdat het Loket Parkeren adviseerde om ‘buiten het

betaald gebied te parken’. Dit waterbed-effect aanmoedigen is volgens het CDA dan ook volstrekt onwenselijk.

De fractie wil van het college weten of er meer plekken zijn waar dit probleem speelt. Daarnaast staat de fractie op een oplossing van het gemeentebestuur.