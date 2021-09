CDA: “Kabinet moet belofte stopzetten gaswinning nakomen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het kabinet moet de belofte om de gaswinning in Groningen te stoppen nakomen. Dat meldt de fractie van de CDA in de Provinciale Staten woensdagmiddag, die samen met andere partijen een motie hierover heeft ingediend.

Onlangs maakte minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken bekend dat hij de mogelijkheid openhoudt om de komende jaren toch gas te winnen uit het Groningenveld. Het CDA vindt dat deze intentie haaks staat op de belofte van het kabinet, bij monde van Blok zijn voorganger Eric Wiebes (VVD), om de gaswinning vervroegd stop te zetten in 2022.

Het CDA vindt dat een terugtrekkende beweging van het ministerie van Economische Zaken het nu al stevig beschadigde vertrouwen van de Groningers in de overheid, verder zal doen laten afbrokkelen. “De veiligheid van Groningers moet niet alleen in woorden maar ook in daden voor eens en voor altijd

voorop worden gesteld. Het verder opendraaien van de gaskraan kan de genadeklap geven aan het nu al broze vertrouwen in de overheid.”