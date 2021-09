CBS De Borg in Haren opent nieuw schoolgebouw

nieuws

CBS De Borg opent op dinsdag 28 september het nieuwe schoolgebouw aan de Wederikweg in Haren. Na jaren voorbereiding en negen maanden slopen hebben alle 20 groepen en 460 kinderen nu weer onder één dak onderwijs.

CBS De Borg heeft een lange periode van gestage groei achter de rug en is de grootste basisschool van Haren. De laatste jaren werden leerlingen in noodlokalen gehuisvest. Architectenkantoor Wijbenga Tromp uit Sneek heeft het plan voor de nieuwbouw gemaakt en bouwbedrijf Van Wijnen heeft de bouw verzorgd. Er kwamen vijf nieuwe lokalen, een speellokaal, kantoorruimtes, een magazijn en een gemeenschappelijke ruimte. Alle vloeren zijn vernieuwd en het binnenklimaat is aangepast aan hedendaagse eisen en wensen.

Daarnaast is het schoolplein vernieuwd en vergroend. Tegels zijn deels vervangen door gras en door speelmateriaal en de spelmogelijkheden voor de kinderen zijn verruimd. In het gebouw hebben ook peuterspeelzaal De Blokkentoren en de buitenschoolse opvang van de Stichting Kinderopvang Haren een plek. Wethouder Carine Bloemhoff van onderwijs verricht dinsdag de openingshandeling. Op 9 oktober krijgen buurtbewoners de mogelijkheid de school te bekijken.