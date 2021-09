Cartoonist Nico Visscher op 88-jarige leeftijd overleden

nieuws

Foto via VOIC

De Groningen cartoonist Nico Visscher is in de nacht van maandag op dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Verenigde Oostindische Inkt Compagnie, de vereniging van illustratoren en tekenaars waar Visscher lid van was, dinsdagochtend bekend.

Visscher verwierf bekendheid in het noorden als cartoonist voor onder meer het Nieuwsblad van het Noorden (nu Dagblad van het Noorden). Tussen 1977 en 1993 maakte hij het dagelijkse cartoonpaneel ‘Korrel’. Ook tekende hij jarenlang politieke cartoons voor Binnenlands Bestuur. Visscher ontwierp daarnaast speelgoed en puzzels, en illustreerde schoolboeken.

Visscher was medeoprichter van de Verenigde Oostindische Inkt Compagnie, de vereniging van illustratoren en tekenaars uit Noord-Nederland.