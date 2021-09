Campagne voor welzijn van vissen start zondag in Groningen

nieuws

De dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) start aanstaande zondag haar dierendagtoernee in Groningen. De organisatie wil hiermee aandacht vragen voor het welzijn van vissen.

Volgens de CIWF zijn vissen intelligente dieren met gevoel, en moet er betere wet- en regelgeving voor hen komen. Mede door gebrek aan regels is het welzijn van vissen amper beschermd. Er is dan ook sprake van ernstig dierenleed tijdens de vangst en doding, en in viskwekerijen. In Nederland worden jaarlijks zo’n 15 miljoen vissen gehouden in kwekerijen, en 4 miljard vissen gevangen voor consumpties.

De CIWF is zondag 3 oktober van 13.00 uur tot 16.30 uur aanwezig op de Grote Markt. Bij Blue, een opblaasbare zalm van 7 meter lang en 5 meter hoog kunnen belangstellenden kennis opdoen over het leven en welzijn van vissen, en meedoen met een kaartenactie voor de minister van landbouw. De toernee leidt langs diverse steden.