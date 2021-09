Buurtbewoners verkennen met rondleiders uitkijkpunt aan Hereweg

nieuws

Buurtbewoners krijgen informatie van rondleiders. Foto: Siese Veenstra

Buurtbewoners van het Geheugenbalkon aan de Hereweg hebben zaterdag op Nationale Burendag op een bijzondere manier kennis kunnen maken met het uitkijkpunt en het project Aanpak Ring Zuid.

Kunstpunt Groningen had de bewoners uitgenodigd. Op het uitkijkpunt kregen ze van rondleiders van Aanpak Ring Zuid en Kunstpunt de verhalen te horen achter het kunstwerk. Ook kregen ze informatie over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg die vanaf het uitkijkpunt goed te volgen zijn. Na afloop kregen de buurtbewoners de mogelijkheid om de kunstroute Geheugentrip te lopen, die speciaal voor het kunstwerk is gemaakt.

De Geheugentrip voert langs de rijke historie, het groen en de vele kunst die er in het zuiden van de stad is te vinden. Door middel van audiofragmenten wordt de route tot leven gebracht. Zo is er bijvoorbeeld een nieuw gedicht van stadsdichter Myron Hamming te horen en wordt ‘Sterren in het Bos’ herbeleefd met oude geluiden vanuit de muziekkoepel in het Sterrebos. Meer informatie over de wandeling is te vinden op deze website. Het Geheugenbalkon won onlangs de Groninger Architectuurprijs.