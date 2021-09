Zoektocht naar vermist 17-jarig meisje in Stad (update)

nieuws

De politie is sinds donderdagochtend op zoek naar een vermist 17-jarig meisje. Om haar op te sporen is er een Burgernetactie gestart

Het meisje is vermoedelijk vanuit Dokkum per bus en trein naar Groningen gereisd. Ze is donderdagochtend gezien bij een pinautomaat aan de Ubbo Emmiusstraat.

Het meisje is 1.73 meter lang, heeft een blanke huidskleur en lang blond loshangend haar. Ze draagt een lichtblauwe trui met daarover een jasje, en een lichtblauwe broek. Wie haar heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen.

Update 23-09-2021 14.00:

De Burgernet-actie, die werd opgezet om het vermiste meisje op te sporen, is door de politie afgesloten. Het meisje is nog niet terecht.