Burgemeester Schuiling verhuist naar gemeente Groningen

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen verhuist de komende maand naar zijn eigen gemeente. De afgelopen jaren woonde hij in de gemeente Het Hogeland.

Schuiling is sinds september 2019 burgemeester van Groningen. Door de overspannen woningmarkt, en later de drukke coronaperiode, lukte het Schuiling in eerste instantie niet om een woning in de gemeente te vinden, waardoor hij in Het Hogeland belandde. Omdat burgemeesters verplicht zijn om in hun eigen gemeente te wonen werd hier ontheffing voor aangevraagd. Deze ontheffing kan voor maximaal drie jaar afgegeven worden.

Waar Schuiling precies komt te wonen is niet bekendgemaakt.