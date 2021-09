Burgemeester Schuiling: “Indrukwekkende en fleurige demonstratie, perspectief is nodig”

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen (r) in gesprek met nachtburgemeester Merlijn Poolman (l). Foto: Henri Haan

Een indrukwekkende en fleurige demonstratie. Zo noemt burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen de protestparade van Unmute Us die zaterdagmiddag door de stad trok.

Schuiling was bij de demonstratie aanwezig en keek toe hoe 27 wagens door de straten trokken. “Het is indrukwekkend, en het is heel gemoedelijk verlopen”, zegt Schuiling. Op de vraag of er niet heel snel ruimte moet worden geboden aan de evenementensector en de nachthoreca: “Daar heb ik geen oordeel over. Dat is echt een vraag aan het kabinet. Zij bepalen wat er wel, én wat er niet kan. Maar dat er gedemonstreerd wordt is heel begrijpelijk. Groningen is van oudsher een rijke cultuurstad. We weten allemaal dat de sector de afgelopen achttien maanden hele zware klappen heeft gekregen. Wat ik hier vanmiddag zie, vind ik wel heel positief, dat iedereen zich samen manifesteert.”

“We moeten het met elkaar doen”

De evenementensector en nachthoreca zijn al vrijwel achttien maanden dicht. Beelden die vorige week vanaf het circuit in Zandvoort de wereld rondgingen doen pijn in die sectoren. Het voelt alsof er met twee maten wordt gemeten. “Het is zo dat wat het RIVM en het Outbreak Management Team, het OMT, adviseren leidend is. Maar ik zie inderdaad ook het gevoel van onvrede.” Op de vraag of de burgemeester, die baas is in eigen gemeente, geen ruimte kan bieden voor sectoren in Groningen: “Als burgemeester kom ik op voor mijn eigen regio, maar dat is wel een discussie die ik intern voer. Daarnaast leven we in een heel klein land. We kunnen in Groningen niet beleid A hebben, in Maastricht beleid B en in Rotterdam beleid C. Dat werkt niet. We leven in een klein land, we moeten het met elkaar doen, en we moeten samen zien hoe we hieruit gaan komen.”

Perspectief

Dinsdag volgt een persconferentie van het kabinet over hoe de coronamaatregelen er in de herfst uit gaan zien. “Ik verwacht dat het kabinet ingaat op dat wat er nu in de samenleving speelt. Men kan niet voorbij gaan aan de gevoelens die nu heersen en leven. Het is belangrijk om perspectief te bieden, en dat is natuurlijk heel breed.”