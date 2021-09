‘Buienrijke vrijdag en zaterdag zijn korte onderbreking in zomers weer’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende twee dagen wordt het zonnige weer even onderbroken, maar vanaf zondag keert de ‘zomer’ weer terug. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis begint de vrijdag met af en toe zon en een enkele regen- of onweersbui: “Maar vrijdagmiddag is er een toenemende kans op felle regen- en onweersbuien met lokaal veel regen. Het 23 of 24 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Ook vrijdagavond nog altijd kans op een paar buien, vooral in het oosten van de provincie. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er kans op mistbanken.”

Zaterdag wordt een veelal druilerige dag, zo voorspelt Kamphuis, maar zondag keert de zon terug: “Zaterdag is er veel bewolking, met af en toe wat regen of een bui. Af en toe breekt de zon ook nog even door. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten. Zondag is het droog en wordt het met geregeld zon 21 graden. Maandag is er eerst kans op mist en verder is er veel bewolking met vooral in de loop van de dag opklaringen. Het blijft droog bij 20 of 21 graden. Dinsdag is de zomerwarmte terug met 23 of 24 graden en veel zon. Woensdag blijft het aan de warme kant bij prikwaarden rond 23 graden, maar neemt de kans op buien weer toe.”