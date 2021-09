Brandweerman wordt geknuffeld door blije jongeren die gered worden uit lift

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer heeft zondagmiddag een groepje jongeren weten te bevrijden uit een lift op station Europapark. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van personen die vastzaten in een lift op het station kwam rond 16.55 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Hoe lang de jongeren in de lift vast hebben gezeten is mij niet precies bekend”, vertelt Wind. “Maar het heeft enige tijd geduurd. In de lift was het ook erg warm geworden. Brandweerlieden hebben uiteindelijk de deuren van de lift open weten te krijgen. Dit ging nog niet zo gemakkelijk.”

Rond 17.15 uur kon de groep de lift verlaten. “Ze waren behoorlijk opgelucht en blij. Eén van de brandweerlieden werd even flink geknuffeld.”