Brandweer zoekt tevergeefs naar drenkeling in vijver aan Bedumerweg (update)

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De brandweer heeft aan het begin van de donderdagavond tevergeefs naar een drenkeling gezocht in een vijver aan de Bedumerweg.

De zoekactie begon rond 18.00 uur. De hulpdiensten werden door omstanders opgeroepen, omdat ze een zwarte rugzak hadden aangetroffen aan de waterkant. Duikers van de brandweer zochten bijna een uur naar de mogelijke drenkeling, maar troffen niemand aan in de vijver.

Even voor zeven uur pakten de hulpdiensten hun materiaal weer in en vetrokken onverrichter zake terug naar hun post.

In verband met de zoekactie was één rijstrook van de Bedumerweg iets smaller dan normaal. Daardoor ontstond aanzienlijke verkeersdrukte in de straat.