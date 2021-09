Brandweer ontruimt fabriekspand aan Helper Molenstraat door lekkende accu

nieuws

Foto: Raymond Meter (112 Groningen)

De brandweer heeft dinsdagochtend een bedrijfspand aan de Helper Molenstraat ontruimd. In de hoefijzerfabriek zou gevaar zijn ontstaan door een lekkende accu.

De accu zou zitten in een heftruck. De batterij lekt mogelijk waterstof en zorgt daarmee voor gevaar. Brandweerlieden zijn op onderzoek uit in het pand. Onder meer een ambulance stond paraat.

De situatie was snel onder controle. De heftruck is naar buiten gebracht. De leverancier van de heftruck kwam ter plaatse om het probleem met de accu op te lossen. Daar pakte de brandweer weer in en ging retour naar de kazerne.

In het pand worden al bijna een eeuw lang hoefijzers gesmeden. Binnenkort verhuist het bedrijf naar een nieuw pand in de Eemshaven.