Brandweer in actie voor brand in pelletkachel in Haren

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een rijtjeswoning aan de Spoorlaan in Haren heeft zondagavond korte tijd een schoorsteenbrand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van een schoorsteenbrand kwam rond 18.25 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het betreft een pelletkachel”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De bewoners constateerden dat er rookvorming in de woning ontstond, waarop ze de brandweer hebben gebeld. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek.”

Volgens incidentenfotograaf Ruben Huisman van 112groningen.nl hebben brandweerlieden de pelletkachel losgekoppeld en staat deze nu in de achtertuin. Fotograaf Rick ten Cate ziet dat de hoogwerker wordt ingezet. “Brandweerlieden hebben in de woning onderzoek gedaan. Met behulp van de hoogwerker gaat een brandweerman met een ramoneur het schoorsteenkanaal vegen.” Korte tijd later keerden de hulpdiensten weer terug naar de kazerne. Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de Spoorlaan afgesloten voor het verkeer.