Gewonde bij brand in zorgcentrum De Brink

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In zorgcentrum De Brink aan de Helper Brink heeft maandagavond brand gewoed. Bij de brand is een bewoner gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.15 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Er is brand uitgebroken in één van de kamers van het zorgcentrum”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De Bedrijfshulpverlening van het zorgcentrum heeft fantastisch werk geleverd. Toen wij arriveerden hadden ze alle bewoners van het gedeelte waar de brand woedde al in veiligheid gebracht. De bewoner van de desbetreffende kamer was toen al onder de douche gezet. Deze persoon had brandwonden opgelopen.”

Bewoners

Uiteindelijk bleef de brand beperkt tot één kamer. “Wij hebben de brand onder controle gebracht. Ook hebben we met behulp van de hoogwerker het slachtoffer overgedragen aan het ambulancepersoneel. Door de gang vervoeren was geen optie, omdat er hier nog rook stond.” In de loop van de avond konden de geëvacueerde bewoners van de desbetreffende verdieping weer terug naar hun kamers. “De verdieping is geventileerd. Stichting Salvage is ingeschakeld om te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Hulpdiensten

Vanwege het incident rukten hulpdiensten massaal uit. Behalve de brandweer kwam ook een ambulance en het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse. Rond het gebouw stonden tevens verschillende politiewagens. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.