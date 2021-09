Brand op toilet in café Huis de Beurs, gebouw ontruimd

nieuws

Foto: Chris Bakker

In café Huis de Beurs aan het Akerkhof heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.40 uur binnen. Omdat het om een gebouw in de binnenstad gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker opgeroepen. “Bij aankomst bleek het te gaan om een brand op het toilet”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Wij hebben door middel van een binnenaanval het vuur kunnen blussen. Binnen twee minuten hebben we het sein ‘brand meester’ kunnen geven. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaren te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Volgens incidentenfotograaf Mike Weening gaat het om café Huis de Beurs. “Het personeel staat allemaal veilig buiten”, ziet Weening. “De brandweer heeft zojuist een ventilator naar binnen gebracht om daarmee de rook uit het pand te verdrijven. Ik zie dat er in het gebouw flink wat rook staat.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Later meer.