Brand in woonzorgcentrum Ebbingepoort snel onder controle

Foto: Sebastiaan Scheffer

In woonzorgcentrum Ebbingepoort aan de Noorderbinnensingel heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 13.30 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “In een kamer in het gebouw was rookontwikkeling ontstaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “De rookmelders namen dit waar waarop wij gealarmeerd werden. Toen we ter plaatse kwamen was de brand al uit. Voor mij is het op dit moment onbekend wat er in de brand heeft gestaan. Wel zie ik dat wij een controle hebben uitgevoerd om te kijken of het vuur ook echt uit was.”

En ook werd er geventileerd. “In de ruimte hing rook. Op onze brandweerwagens behoort een ventilator tot de standaardbepakking. Met deze ventilator hebben we de rook weggeblazen. Daarop zijn we ook weer teruggekeerd naar de kazerne.” Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak.