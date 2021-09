Brailleweg blijft komend weekend toch open

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De werkzaamheden die voor komend weekend gepland stonden bij het A28-viaduct over de Brailleweg gaan niet door. Dat maakte Groningen Bereikbaar vrijdagmiddag bekend.

Naast de werkzaamheden van komend weekend is er ook een streep gezet door de werkzaamheden van het weekend erop. Dat betekent dat de Brailleweg gewoon open is in de weekenden van 10-13 en 17-20 september.

De reden voor de annulering van de werkzaamheden is niet bekend gemaakt. Combinatie Herepoort wilde de twee weekenden onder meer gaan gebruiken voor de aanleg van een hoofdbuis voor het riool. Ook zouden er sloopwerkzaamheden aan het viaduct worden uitgevoerd en stonden er werkzaamheden gepland voor de nieuwe afrit van de A28 naar het Emmaviaduct.

Een nieuwe datum voor de werkzaamheden is nog niet bekend. De Brailleweg is sowieso afgesloten in het weekend van vrijdag 1 tot maandag 4 oktober. Dan is ook de oprit naar de A28 vanaf de Brailleweg dicht.