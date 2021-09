Bomvol programma tijdens Nationale Sportweek in Groningen

nieuws

Foto: Henk Tammens voor Gemeente Groningen

Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 september staat de gemeente Groningen ruim een week lang in het teken van sport en bewegen, tijdens de achttiende editie van de NOC*NSF Nationale Sportweek.

“Omdat sportclubs en vele andere organisaties hun deuren openen voor de Nationale Sportweek, is deze week een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven”, zo laat Arjen Boekema, marketeer bij Sport050 weten. “In de sportweek streven wij naar een Groningen waarin iedereen geniet van sport. Met iedereen bedoelen wij ook écht iedereen! Ongeacht fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie.”

De sportweek wordt op vrijdag 17 september geopend in Haren, tegelijkertijd met de jaarlijkse Beachweek. Tijdens de andere dagen in de Nationale Sportweek is er onder meer een Urban Event in het Stadspark, de opening van de openbare beweegplekken in Beijum en Kardingeberg, de Bslim Survivaldagen, de opening van DreamCourt Orionpark, de kick-off in de Oosterparkwijk, Bslim on Tour, een masterclass Sport als Levensles, het beweegfestival Inclusief Sporten en Bewegen in Haren, de Thaisner Dörpsrun, de Kardingerun voor Bikkels en de Sportieve Opening van het Schooljaar.

Daarnaast zetten zo’n 50 sportclubs in de gemeente Groningen hun deuren open en kun je kennis maken met verschillende sporten. Zwemsportvereniging TriVia, De Brug en Team ABC doen bijvoorbeeld mee en daar kun je tijdens de sportweek gratis proeflessen volgen.

