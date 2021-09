nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Door nog onbekende oorzaak is donderdagmiddag een boiler ontploft in een woning aan de Eilardaheerd in Beijum. Bij het incident raakte niemand gewond.

De brandweer rukte uit naar de woning, omdat er een brand zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek dat omstanders de stoom uit de ontplofte boiler hadden aangezien voor rook.

De brandweer stelde echter snel vast dat het ging om een lekkende boiler. Na een korte controle vetrokken de hulpdiensten weer naar hun post.