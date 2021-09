Boekhandel Boomker in Haren krijgt predicaat ‘Hofleverancier’

nieuws

foto door: Elin Stil

Het is feest, donderdagavond bij Boekhandel Boomker in Haren. Dan vindt de feestelijke onthulling plaats tot het voeren van het Koninklijk Wapen.

Boomker vierde in 2019 het honderdjarig bestaan, maar mede vanwege corona vinden de festiviteiten rond het onthullen van het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hoflerverancier’ pas nu plaats. Commissaris van de Koning René Paas overhandigt het predicaat en burgemeester Koen Schuiling onthult het schild.

De familie Boomker begon in het jaar 1919 met een boekenwinkel aan de Rijksstraatweg in Haren. Later kwam daar een leesbibliotheek bij. Diverse generaties Boomker zorgden in de loop der tijden voor een aantal uitbreidingen en verbouwingen. De boekhandel is sinds juli 2019 gevestigd aan het Raadhuisplein.