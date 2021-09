Blijdschap bij studenten: volle collegezalen en eindelijk weer stappen

Vanaf 25 september krijgen de studenten weer les in volle zalen en kunnen weer volop uitgaan. De anderhalvemeterregel is losgelaten en voor studenten betekent dit geen afstand meer in de collegezalen en proppen in de kroegen.

Het fysiek aanwezig zijn in de collegezaal wordt als fijn beschouwd. Niet alleen voor de gezelligheid, maar het kan ook helpen bij concentratieproblemen. “Online werkt niet zo goed voor mij, omdat ik dan sneller afgeleid ben door mijn omgeving”, aldus een student.

Tegelijkertijd gaat er een nieuwe maatregel in, die voor delen van de bevolking verzwarend werkt. In onder meer de horeca, theaters en bioscopen moet voortaan een coronatoegangsbewijs worden getoond. Mensen zonder vaccinatie- of herstelbewijs moeten zich daarvoor eerst laten testen.

De meeste studenten uit Groningen hebben er geen probleem mee. “Ik vertrouw op de vaccinatie en dat zie ik ook bij mijn klasgenoten terug.”