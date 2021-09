Bijna de helft minder inbraken in Groningen door corona

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

Het aantal inbraken in de gemeente Groningen is, in de eerste acht maanden van dit jaar, bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers, die het Algemeen Dagblad dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

In de eerste acht maanden van 2021 werd er 232 keer ingebroken in de gemeente Groningen. In dezelfde periode in 2019 gebeurde dat 425 keer. Ook vorig jaar was het aantal inbraken drastisch lager dan in het jaar ervoor (272).

Eenzelfde beeld is te zien in de provincie als geheel, alhoewel een stuk minder afgetekend. Waar in de eerste acht maanden van 2019 nog 15.037 keer werd ingebroken in de provincie Groningen, werd er in dezelfde periode in 2021 14. 643 keer aangifte gedaan van inbraken.

De politie laat echter wel weten dat, nu de coronamaatregelen voor het grootste gedeelte zijn geschrapt, het aantal inbraken ook weer stijgt. Conclusie: Inbrekers zijn vooral gelegenheidsdieven en slaan vaak toe bij kleine pakkans.