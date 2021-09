Bezetting Academiegebouw voorbij; RUG, gemeente en SOS vragen landelijke politiek om betere huisvesting mogelijk te maken

nieuws

Foto Joris van Tweel. Bezetting academiegebouw

De bezetting van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen is voorbij. Dat hebben de actievoerders van Shelter Our Studenten donderdagavond laten weten. Volgens RTV Noord vertrokken de studenten en hun onderhandelingspartners, nadat ze gezamenlijk de landelijke politiek opriepen om de huisvesting van studenten beter mogelijk te maken.

De Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool, gemeente Groningen en actiegroep Shelter Our Students lieten, na acht uur onderhandelen, weten gezamenlijk te staan achter het creëren van meer huisvesting voor studenten in de Stad, zowel op de korte, als op de langere termijn. De onderwijsinstellingen hebben verder beloofd volgend jaar meer en actiever te communiceren naar de internationale studenten die naar Groningen willen komen.

Volgens Shelter Our Students zijn de partijen overeen gekomen dat de studenten die nu nog dakloos zijn, voor zes euro per nacht kunnen slapen in een noodopvanglocatie. De gemeente en de universiteit hebben daarnaast de Zernike Campus in beeld als een plek waar tijdelijke huisvesting wordt gebouwd voor studenten. Niet voor dit jaar, maar wel voor de komende jaren.

Statement naar Rijksoverheid

Daarnaast maakten de organisaties een gezamenlijk statement naar de landelijke politiek. De huidige huisvestingssituatie voor internationale studenten is volgens hen een maatschappelijk probleem. De organisaties stellen dat overheden en onderwijsinstelling meer instrumenten moeten gaan krijgen, waarmee de instroom van studenten beter wordt afgestemd op de woningcapaciteit en op de capaciteit van het onderwijs.

Actievoerders wilden slapen in Academiegebouw

De actiegroep Shelter Our Students begon de donderdagmiddag met een protestmars door de Stad, waarmee ze aandacht vroeg voor de situatie van dakloze internationale studenten. Na de protestmars drongen ongeveer 75 protesterende studenten het Academiegebouw binnen en legden slaapzakken neer in de hal. De organisaties waren van plan te gaan overnachten in het gebouw, als de Universiteit en de gemeente geen concrete afspraken met het wilde maken.