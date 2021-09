Bewoners Ten Boer niet tevreden: “De gemeente draait constant om de brij heen”

Bewoners van de Blinkerdlaan in Ten Boer zijn nog steeds boos. Een gesprek met de burgemeester en wethouder donderdagmiddag heeft ze niet gerustgesteld.

De huizen van de bewoners worden gesloopt omdat ze door aardbevingen zwaar beschadigd zijn. Dat gebeurt in een paar fases, omdat er niet genoeg wisselwoningen zijn voor alle 60 huizen. Burgemeester Koen Schuiling en wethouder Roeland van der Schaaf kwamen donderdag langs in het dorpshuis van Ten Boer voor een gesprek, maar ze konden geen toezegging doen voor extra wisselwoningen.

Van der Schaaf begrijpt de boosheid van de bewoners. “Ik zie heel veel woede, verdriet en onbegrip. We gaan een aantal dingen proberen op te lossen. Er moet meer duidelijkheid komen en we gaan kijken of we het proces wat kunnen versnellen. Maar het blijft ingewikkeld.”

Bewoner Winnie Evenhuis is niet blij met hoe het gesprek verliep. “We zijn heel boos, we zijn het er niet mee eens. Ik heb er geen vertrouwen in dat er na dit gesprek iets gaat veranderen. Als er een aardbeving komt, dan stort mijn huis in. Dan is het nog maar de vraag of ik er nog fatsoenlijk uit kan komen.”

Een lijst met drie eisen wilden de burgemeester en wethouder niet ondertekenen, omdat ze volgens Van der Schaaf geen valse beloftes wilden doen. Evenhuis is daar teleurgesteld over. “Er staan heel veel mensen in de kou, die op versterking of een wisselwoning wachten. Dat wordt nu gewoon niet bekrachtigd.”

Volgende week krijgen de bewoners een reactie van de gemeente. “Ik hoop dat ze dan zeggen dat ze genoeg wisselwoningen hebben en dat ze verantwoordelijkheid nemen,” zegt Evenhuis. “Ze draaien constant om de brij heen, en dat maakt me heel boos.”