Bewoners Oosterparkwijk beplanten boomtuinen Zaagmuldersweg

Foto: Ellen Beck

Een groepje bewoners van de Oosterparkwijk heeft vrijdag een aantal boomtuinen aan de Zaagmuldersweg beplant. Het gaat om inheemse en bij- en insectvriendelijke planten.

“Je moet denken aan Chileens Nagelkruid, tijm en alpenakelei”, vertelt Ellen Beck van Duurzaam Oosterparkwijk. “Dat dit gebeurt is belangrijk. Door boomtuinen te beplanten ontstaat er een prettige leefomgeving, is er meer biodiversiteit en is er een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten bij gekomen. Samen zetten we toch de bloemetjes buiten, haha.”

“Het was een saaie straat”

Volgens Beck kwamen er gelijk ook leuke reacties binnen. “Mensen die langsfietsen die staken hun duim omhoog. Anderen riepen dat ze het leuk en mooi vonden. Een aantal voorbijgangers bleef ook even staan. Zij vonden er de straat gelijk mooier op worden. In hun ogen was de Zaagmuldersweg altijd een wat saaie straat.”

“Adopteren”

Om de boomtuintjes aan te leggen moest er wel flink gepeesd worden. “We merkten dat de grond behoorlijk hard was. Dus er moest veel kracht worden gezet om de plantjes een mooie plek te geven.” Ondanks dat er verschillende boomtuintjes gerealiseerd zijn, is er in de Oosterparkwijk ruimte voor meer. “Mocht je belangstelling hebben om een boomtuin te adopteren dan is dat zeker mogelijk. Heel leuk zelfs! Bel 050 211 3684, dan maken we een afspraak met je om het officieel te maken. Je ontvangt van ons een adoptieformulier.”