Bewoners in aardbevingsgebied die ingeschreven staan bij woningcorporatie krijgen 750 euro

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Alle hoofdhuurders die in het aardbevingsgebied wonen, en op 1 juli 2021 ingeschreven staan bij een woningcorporatie, ontvangen eenmalig een bedrag van 750 euro. Dat heeft de Rijksoverheid woensdagmiddag bekendgemaakt.

De bewoners ontvangen dit geld als tegemoetkoming voor het uitgestelde onderhoud en het uitstel van het verbeteren van de binnenkant van hun woning. Met deze vergoeding komt minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse zaken de afspraak uit het bestuurlijk akkoord na die zij op 6 november vorig jaar met provincie Groningen en gemeenten heeft gemaakt en waar woningcorporaties zich voor hebben ingespannen. Naast deze vergoeding van 750 euro komt er op korte termijn een compensatieregeling voor zelf aangebrachte voorzieningen die huurders achterlaten als er sloop, nieuwbouw of zware versterking plaatsvindt. Eerder was er al een regeling opgetuigd voor verhuiskosten en tijdelijke huisvesting.

De vergoeding is bedoeld voor huurders van huurwoningen van corporaties die in de versterkingsopgave zitten of in het gebied staan waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen geldt.