Bewoners Florakade getrakteerd op ijsjes: “Straat is benoemd tot de schoonste straat”

Foto: Ellen Beck

Blije gezichten zondagmiddag op de Florakade. De straat is uitgeroepen tot de schoonste straat van de Oosterparkwijk en bewoners werden daarom getrakteerd op ijsjes.

“We zijn twee uur lang aan het lopen geweest”, vertelt Ellen Beck van Duurzaam Oosterparkwijk. “Het was een flinke wandeling, maar we hebben zoveel blije mensen gezien. Rond 16.00 uur zijn we de straat ingetrokken en in totaal hebben we tweehonderd ijsjes uitgedeeld.” Beck vertelt dat de mensen niet vanzelf tevoorschijn kwamen. “Je hebt in de straat veel portiekflats. Dus we zijn als een gek alle deurbellen gaan indrukken. En we hadden een ijscoman bij ons die ook wel de kunst verstaat om mensen aan te trekken. Hij heeft een goede en luide stem, dus al snel waren er veel mensen op straat te vinden.”

Bewustwording

De leden van het zwerfvuilteam Duurzaam Oosterpark stemmen ieder jaar op de schoonste straat. In 2020 ging deze prijs naar Het Graspad, in 2019 naar de Tjerk Bolhuisstraat. Dit jaar werd de Florakade uitgeroepen tot de schoonste straat. “Het is een mooie manier om bewustwording te creëren. Wijzen met een vingertje is heel makkelijk. Het van de positieve kant benaderen is veel beter en ook nog eens veel leuker. Al die verraste gezichten, dat is heel mooi om te zien.” Niet iedereen kon bij de ijscokraam komen. “Er wonen in de straat ook wat mensen die wat slechter ter been zijn. Daarom hebben wij de ijsjes bij hen gebracht.”

Zwerfvuilteam

Duurzaam Oosterparkwijk werkt hard om de wijk schoon te houden. Mensen die hun steentje bij willen dragen zijn iedere maandag om 10.00 uur of 19.15 uur welkom om het zwerfvuilteam een handje te helpen. Men start en eindigt de schoonmaakronde bij het HOP, stadsrestaurant Het Oude Politiebureau aan de Zaagmuldersweg.