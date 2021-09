Bestuurder rijdt busje muurvast onder viaduct N7: “Voertuig ligt helemaal uit elkaar”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een busje is zaterdagmiddag total loss geraakt bij een verkeersongeluk op de Olgerweg. Dat meldt incidentenfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. “De bestuurder heeft de hoogte van het busje verkeerd ingeschat”, vertelt Weening. “Het voertuig is muurvast onder het viaduct komen te zitten en is flink beschadigd geraakt. Niemand is gewond geraakt, en het voertuig was ook leeg. De bestuurder vertelde dat hij onderweg was naar een locatie om spullen op te halen.” Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het busje onder het viaduct vandaan te halen. “Ze hebben het vehikel gewoon met brute kracht onder het viaduct vandaan getrokken.”

Volgens Weening is er niet veel van het busje over. “Het dak is er af, en ook de zijkanten zijn niet meer. Het voertuig wordt weggesleept door de berger.” Gedurende de bergingswerkzaamheden was de Olgerweg afgesloten voor het verkeer. De gemeente Groningen heeft het wegdek schoongemaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.