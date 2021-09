Bestuurder bezorgscooter onderuit in bocht op Westersingel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Westersingel is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 1800 uur ter hoogte van de kruising met de A-weg. “Het betreft een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “De bestuurder van een bezorgscooter is in een bocht onderuit gegaan. Bij de valpartij is de man gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundige op een ambulancemotor heeft de persoon gecontroleerd. De man kon ter plaatse behandeld worden, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Het overige verkeer ondervond enige hinder van het ongeluk.