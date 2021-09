Besmettingsaantallen net te hoog in Groningen voor oranje kleur op coronakaart EU

nieuws

Illustratie via ECDC

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de afgelopen twee weken was in Groningen net te hoog om een niveau omlaag te gaan op de coronakaart van de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, die donderdag naar buiten zijn gebracht.

In de afgelopen veertien dagen raakten 989 Groningers besmet met corona. Dat zijn er 168,8 per honderdduizend inwoners. Normaal gezien zou de provincie daarmee terug gaan naar kleurcode ‘oranje’. Maar omdat het aantal positieve testuitslagen per test boven de vier procent lag, gaat het ECDC er vanuit dat er meer besmettingen zijn dan er worden geregistreerd. De provincie behoudt daarom zijn rode kleur.

Ook de rest van Nederland kleurt nog rood op de coronakaart van de ECDC. Friesland is de grootste brandhaard van Nederland, met 254 besmettingen per 100.000 inwoners. Nederland als geheel bleef, net als Groningen, onder de grenswaarde voor een oranje kleurcode. Maar ook landelijk was het aantal positieve uitslagen te hoog om een kleurtje naar beneden te gaan.

De EU en andere landen gebruiken de coronakaart van de EU om eventuele inreismaatregelen op te leggen. Sommige landen kiezen daarvoor maatregelen tegen bewoners van een heel land, andere landen benaderen Nederland per provincie.