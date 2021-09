Begroeiing onder steiger in brand aan Meerweg in Haren

nieuws

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

Aan de Meerweg in Haren heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed onder een steiger. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 18.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “De brand is ontstaan in een prullenbak”, vertelt Huisman. “Een omstander zag dit en hij besloot om het brandende afval eruit te halen. Vervolgens kwam het afval onder een steiger terecht waardoor begroeiing, gras en onkruid, in brand vloog.”

De Harense brandweer was snel ter plaatse. “Om de brand te blussen hebben brandweerlieden verschillende planken verwijderd.” Binnen een half uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. Hoe de brand in de prullenbak heeft kunnen ontstaan, is onbekend.