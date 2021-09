Bedieningsproblemen bruggen duren voort: “Ook problemen met bruggen op Eemskanaal”

nieuws

Foto Andor Heij. Reitdiep. Sluis en brug Dorkwerd

De problemen met het op afstand kunnen bedienen van bruggen op het Van Starkenborghkanaal duurt voort. Ook bruggen op het Eemskanaal kunnen sinds maandag niet meer op afstand bediend worden.

“De storing is nog niet voorbij”, vertelt woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat. “We zijn druk bezig om het euvel op te lossen.” De problemen spelen sinds zondagochtend. “We hebben een storing in de videoverbinding en ook de marifoon werkt niet. Doordat de videoverbinding niet werkt kunnen we onze bruggen niet zien, kunnen we niet zien of er schepen aan komen en kunnen we ook niet zien of de procedure voor het openen en sluiten van een brug goed verloopt. Omdat ook de marifoon niet werkt kunnen we ook geen contact leggen met de schippers.”

Aanvankelijk speelde het probleem op het Van Starkenborghkanaal en het Reitdiep. Maandag is daar het Eemskanaal bijgekomen. “We proberen het nu op te lossen door de bruggen lokaal te bedienen. Een brugwachter gaat dus naar de brug toe om ter plaatse het schip door te kunnen laten.” Hoe lang de storing nog gaat duren is onbekend. “Er wordt door de techneuten hard gewerkt, maar een indicatie durf ik op dit moment niet te geven.” Het wegverkeer en fietsers ondervinden geen hinder van de storing.