Be Quick 1887 laat in blessuretijd winst glippen tegen Purmersteijn

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag in blessuretijd de winst tegen Purmersteijn verspeeld. Het werd 1-1. Het was al de derde remise voor Be Quik. De Noord Hollanders speelden in alle vier de wedstrijden gelijk.

De Groningers kwamen in de 35e minuut op voorsprong door een doelpunt van spits Geertjan Liewes. Na de pauze kregen onder meer Liewes en Kyron van der Kaap kansen voor Be Quick. Ook Purmersteijn kreeg mogelijkheden en diep in blessuretijd maakte Thomas Schaap de 1-1.

Be Quick staat na vier wedstrijden vijfde in de hoofdklasse A met zes punten. Volgende week speelt Be Quick thuis tegen VOC uit Rotterdam.