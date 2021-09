Be Quick 1887 kan toch nog feestje vieren na wedstrijd tegen VOC

sport

Foto Andor Heij: Martijn van Maastrigt scoort voor Be Quick 1887 tegen VOC.

“De gelukkigste heeft vanmiddag gewonnen”, was het oordeel van Be Quick 1887 trainer Steven Wuestenenk na de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VOC in de hoofdklasse A op zondag.

Het was het enige feestje dat Be Quick 1887 kon vieren, want er waren er twee door corona uitgesteld. Het Esserbergstadion bestaat deze maand honderd jaar en er zou ook nog gevierd worden dat Be Quick in 1920 kampioen van Nederland was geworden. Dat ging anderhalf jaar geleden door corona ook niet door. De tegenstander van zondagmiddag was niet toevallig, want dat was toen en nu VOC uit Rotterdam. In 1920 werd het 4-0 voor Be Quick.

De eerste kansen waren voor Be Quick. Geertjan Liewes kon een voorzet net niet binnen tikken en Mark Versteegen kopte van dichtbij via de grond over. Voor VOC stuitte Bas van der Storm op de Groninger doelman Swen Bakker.

Na 37 minuten werd Martijn van Maarstrigt op rechts weggestuurd en die schoot raak: 1-0. VOC kon op slag van rust gelijk maken na een overtreding van Versteegen, maar Bakker stopte de strafschop van Wessel Verhaar: “Hij schoot de bal niet goed in. Ik dacht al dat hij hem ging missen”, lachte Bakker na afloop.

VOC zette na rust aan en kreeg twee behoorlijke kansen. Maar na een uur werd het spel van de Rotterdammers steeds slordiger. Van Maastrigt had na 75 minuten de tweede voor Be Quick moeten maken, maar hij aarzelde veel te lang.

“Het was niet goed, het was apathisch en gezapig vanaf minuut één”, aldus Wuestenenk. “Maar we moesten winnen om de stap op de ranglijst te maken die we wilden maken”.

Be Quick klom naar de vierde plek met negen punten uit vijf wedstrijden. Volgende week spelen de Groningers in Drenthe bij de ongeslagen koploper Hoogeveen.