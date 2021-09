Basketbalveld Noorderplantsoen is nu kleurrijk dreamcourt

nieuws

Foto: Henk Tammens

Het dreamcoart in het Noorderplantsoen is vrijdagmiddag feestelijk geopend door wethouder Inge Jongman.

Het dreamcoart is het basketbalveld in het Noorderplantsoen. De afgelopen weken is het door de kunstenaars Joram Roukes en Shon Price omgetoverd tot een kleurrijk kunstzinnig speelveld. Daarbij kregen ze hulp van kinderen uit de buurt.

Roukes en Price zijn, naast kunstenaars, ook groot liefhebbers van basketbal. Tijdens hun studietijd speelden ze veel op het basketbalveld in het Noorderplantsoen.

Roukes en Price zijn ook van Dreamcoourts. Dreamcourts wil veilige en aantrekkelijke gemeenschappelijke plekken maken door basketbalvelden in de buitenlucht te beschilderen. Ook op andere plekken in de stad zijn dreamcourts gemaakt.

