Basisschool de Poort in Ten Boer krijgt mogelijk nieuwbouw

Foto Google streetview.

Basisschool GBS de Poort aan de Emmerwolderweg in Ten Boer krijgt waarschijnlijk nieuwbouw. De school zou oorspronkelijk alleen worden versterkt om aardbevingsbestendig te zijn.

De nieuwbouw is mogelijk, omdat het aantal leerlingen van de school afneemt en er minder ruimte nodig is. Daarnaast heeft de Nationaal Coördinator Groningen meer geld beschikbaar en ook het bestuur van de school heeft een budget.

Als de nieuwbouw definitief door gaat moet die er in 2023 staan. De kinderen worden dan tijdelijk ondergebracht in de voormalige school De Huifkar in Ten Boer.