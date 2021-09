nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op het balkon van een woning aan de Korreweg heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed in een stapel papier.

De brand zorgde voor aanzienlijke rookontwikkeling in de straat. De brandweer had het vuur echter snel onder controle.

Na een korte check van het balkon en de woning gingen de brandweerlieden terug naar de kazerne. Het is niet bekend of er, ten tijde van de balkonbrand, mensen aanwezig waren in de woning.