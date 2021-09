Automobilist rijdt kebabrestaurant aan Astraat binnen, veel schade

nieuws

Een automobilist is zaterdagochtend een kebabrestaurant aan de Astraat ingereden. Daarbij ontstond er veel schade.

Het voorval gebeurde rond 07.00 uur. Volgens de politie verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed vervolgens door de gevel en kwam in het kebabrestaurant tot stilstand. Niemand raakte gewond. De politie startte direct een onderzoek naar de toedracht. In het voertuig troffen agenten twee lachgasflessen aan. De bestuurder, een man, is overgebracht naar het politiebureau. De politie wil weten of de automobilist zelf ook onder invloed was, en of de lachgasflessen op de juiste manier vervoerd werden.

Door de aanrijding is een groot deel van de voorgevel verwoest. De schade loopt vermoedelijk in de tienduizenden euro’s. Zaterdagochtend was een bouwbedrijf aanwezig om een tijdelijke gevel te installeren. Het kebabrestaurant verwacht zaterdag alleen bezorgingen te kunnen doen.

