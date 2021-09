Auto met aanhanger ligt al een tijd in sloot

nieuws

Foto Thijs Huisman 112groningen.nl

Drie jongens troffen vrijdagmiddag een auto met aanhanger aan in een sloot langs de Dr. E.H. Ebelsweg in Onnen. Dat meldt 112groningen.nl.

De jongens alarmeerden de hulpdiensten, maar probeerden de auto ook open te maken om te kijken of er nog iemand in zat. Dat was niet het geval. De jongens liepen daarbij wel snijwonden op. De politie verleende eerst hulp.

Het voertuig bleek al enige tijd in de sloot te liggen. Het is onbekend hoe de auto van de weg is geraakt. De auto en aanhanger worden later uit de sloot getakeld.