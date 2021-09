nieuws

Foto: Team Verkeer Noord-Nederland via Instagram

Bij bedrijventerrein De Hoogte in Groningen is maandagmiddag een personenauto tegen een lantaarnpaal gebotst. Daarbij liep zeker één van de inzittenden onbekend letsel op.

Over de ernst van het letsel is niets bekend, maar duidelijk is dat het slachtoffer niet met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Het voertuig raakte ernstig beschadigd en moest worden afgesleept. De toedracht van het ongeval is niet bekend.