AOb: “Mondkapjes middelbare scholen hadden wel mogen blijven, zorgen voor komende periode”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderwijsvakbond AOb heeft dinsdagavond met gemengde gevoelens naar de persconferentie van het demissionaire kabinet gekeken over het coronabeleid. Wat de vakbond betreft hadden de mondkapjes nog wel even mogen blijven.

“Wij volgen nog steeds het advies zoals het Outbreak Management Team dat geeft”, vertelt Marja de Bree van AOb. De Bree is binnen de vakbond verantwoordelijk voor de middelbare scholen. “En wij maken ons voor komende periode wel zorgen. We zien dat de ventilatie op veel scholen nog niet op orde is. Dat is echt een probleem. Van veel leden weet ik dat zij zich zorgen maken dat de mondkapjes gaan verdwijnen. Kijk, we zijn geen medici, maar het dragen van een mondkapje geeft toch een gevoel van wat veiligheid in gebouwen waar de ventilatie niet goed is. Zeker op die momenten als veel klassen zich tegelijkertijd verplaatsen door een schoolgebouw.”

Veel leerlingen nog niet gevaccineerd

“Als we kijken naar de vaccinaties dan zien we dat veel onderwijzend personeel inmiddels volledig gevaccineerd is. Maar onder leerlingen ligt dat percentage veel lager. Wat zullen de effecten van een slechte ventilatie en het niet meer dragen van mondkapjes zijn? Nemen de besmettingen toe? Neemt het aantal ziekenhuisopnames toe? Het laatste wat we willen is dat we weer terug moeten naar een digitale vorm van onderwijs geven. Daarom zeggen wij, had dat mondkapje gehouden. En besteed meer aandacht aan de ventilatie. Dat laatste dat hebben we ook al herhaaldelijk aangegeven bij het ministerie.”

Klassen naar huis

Behalve het verdwijnen van de mondkapjes maakte het kabinet ook bekend dat de quarantainemaatregel komt te vervallen voor als een leerling positief getest wordt. De hele klas hoeft dan niet meer naar huis. “Ook daar hebben we een heel dubbel gevoel bij. En ook daar zijn er zorgen. Het naar huis sturen van een complete klas is niet echt veiliger. Het is vooral belangrijk dat er getest wordt. Dat leerlingen gebruik maken van de vrijwillige testen.”