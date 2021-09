Alle uitslagen tweede ronde poulefase noordelijke districtsbeker

sport

Foto Andor Heij. Amicitia VMC - Groen Geel

De uitslagen van de tweede ronde in de poulefase van de noordelijke districtsbeker. De meeste wedstrijden zijn zaterdag al gespeeld. Zondag was er nog een beperkt programma. Dinsdag komt Helpman (zat) nog in actie tegen BATO.

De uitslagen van de eerste en tweedeklassers. De eerste twee gaan door. Volgende week is de derde en laatste ronde.

VV Groningen – GVAV 3-2

Gruno – Marum 1-7

PKC’83 – Annen 4-1

The Knickerbockers – Stadspark 5-2

Oranje Nassau – Bedum 3-0

VKW – ASVB 0-1

Oosterwolde – GRC Groningen 2-2

Broekster Boys – Veenwouden 3-2

Pelikaan S – Gorecht 2-0

Veendam 1894 – WVV 3-1

FC Lewenborg – Drachtster Boys 0-4

Hoogezand – Zuidhorn 4-1

Helpman – NEC Delfzijl 4-1

Winsum – Gomos 2-1

Derde klasse en lager. Alleen nummer één gaat door

BATO – Helpman (zat) (14/9)

Meedhuizen – WVV (zat) 1-7

Omlandia – ZEC 7-0

Middelstum vrij

Amicitia VMC – Groen Geel 1-5

Blauw Geel ’15 – GEO 1-2

Groninger Boys (zat) – Lycurgus 2-6

Ezinge – Velocitas 0-10

SJS – Meeden 5-1

Glimmen vrij

Muntendam – Be Quick 1887 (zat) 0-8

SGV – HS’88 0-3

Mamio – GRC Groningen (zat) 3-0

Stadspark (zat) – Stedum 5-2

VVK (zat) – Noordpool 5-1

SIOS – HFC ’15 0-2

Haren – ZNC 0-2

TEO – DVC Appingedam 1-5

Potetos – Warffum 2-3

Noordwolde – Rood Zwart Baflo 3-0

Engelbert – Groninger Boys (zon) 3-2

Zevenhuizen – Woltersum 5-2

VVK (zon) – Groen Geel (zon) 6-3

Bakkeveen – Forward 0-2

Uitslagen eerste ronde poulefase districtsbeker