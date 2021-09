Alfa-college en bedrijf uit Stad gaan mensen met uitkering opleiden tot stoffeerder

nieuws

Mensen met een uitkering uit Groningen kunnen, vanaf 1 oktober aanstaande, na drie maanden aan betaald de slag als projectstoffeerder. Abeln Stoffering uit Groningen en het Alfa-college beginnen daartoe samen een opleiding.

De opleiding tot projectstoffeerder duurt negen maanden, maar na drie maanden krijgen de aspirant-stoffeerders (bij geschiktheid) al de mogelijkheid om in dienst te komen bij het bedrijf uit de Stad. Tot die tijd behouden ze gewoon hun uitkering en leren ze het vak van professionals. Het behalen van een volledig MBO-diploma behoort tot de mogelijkheden.

Het bedrijf is blij met de regeling, want ook Abeln heeft last van krapte op de arbeidsmarkt. “Door de bestaande kennis over te brengen op toekomstige medewerkers, zorgen we ervoor dat de liefde voor het vakmanschap blijft bestaan”, aldus Abeln-directeur Bart Lenting. “ Vanuit die gedachte is ook de ‘Iedema Academy’ ontstaan; ons interne opleidingstraject. Dit opleidingstraject is daar een mooie aanvulling op.”

Aanmelden voor de opleiding is nog mogelijk. Dat kan via de website www.ikwordstoffeerder.nl