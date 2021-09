Aletta Jacobsprijs gaat dit jaar naar Rebecca Gomperts

nieuws

Foto: Jarek Sawiuk via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De jury van de Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de onderscheiding dit jaar toegekend aan Rebecca Gomperts. Gomperts krijgt de prijs vanwege haar strijd voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen.

Women on Waves, Women on Web en Aid Access zijn drie organisaties die Gomperts heeft opgezet. Daarmee heeft ze abortus in verschillende landen hoog op de politieke agenda gekregen en stond daarom vorig jaar in Time Magazine op de lijst met honderd invloedrijkste mensen.

“Het is niet voor niks dat we de prijswinnares juist vandaag, op veilige abortusdag, bekendmaken”, aldus juryvoorzitter prof. dr. Janka Stoker. “Helaas is veilige abortus nog steeds niet vanzelfsprekend, en staan wereldwijd rechten van vrouwen onder druk. De jury waardeert Rebecca Gomperts vanwege haar indrukwekkende strijd voor deze rechten, en vanwege de moedige wijze waarop zij zich onvermoeibaar inzet voor vrouwen over de hele wereld”

De Aletta Jacobsprijs wordt op dinsdag 8 maart 2022 uitgereikt door de Rector Magnificus van de RUG, prof. dr. Cisca Wijmenga. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. De prijs werd ingesteld door prof. dr. Eric Bleumink, voormalig voorzitter en Rector Magnificus van het College van Bestuur. Eerder werd de Aletta Jacobsprijs uitgereikt aan onder andere Khadija Arib, Neelie Kroes, Lilian Gonçalves-Ho Kang You en Els Borst.