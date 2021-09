Albertus: ‘Ontgroeningsincident niet tijdig gemeld door ‘interne miscommunicatie’

nieuws

Foto: Google streetview.

Volgens studentenvereniging Albertus Magnus heeft de vereniging het ontgroeningsincident van 27 augustus jongstleden niet op tijd bij de Advies Commissie Introductietijden (ACI) door ‘interne miscommunicatie’. Dat liet de vereniging maandagochtend weten, na berichtgeving door De Volkskrant.

Volgens de vereniging vond het incident plaats in de verenigingsruimte aan de Burgstraat. In totaal waren er 150 mensen aanwezig, ten tijde van de ontgroening.

Albertus stelt dat kandidaat-leden twintig minuten zittend en voorovergebogen moesten wachten. Vier dames moesten door het ‘medisch team’ worden gecontroleerd, nadat ze waren flauwgevallen. “Deze vier personen maakten het na een nacht slapen weer goed en hebben verder deelgenomen aan het programma”, zo stelt Albertus op haar website. “Na dit incident is direct gevraagd of er nog meer mensen waren die zich niet lekker voelden. Hierbij hebben 25 personen zich gemeld.”

Albertus stelt te betreuren dat het incident niet tijdig werd gemeld aan de ACI. “Dit had wel gemoeten, maar door interne miscommunicatie heeft dit niet plaatsgevonden. In overleg met het ACI hebben we besloten om alsnog een melding te maken”, zo stelt het verenigingsbestuur. “We hebben onze protocollen inzake de interne communicatie aangescherpt. Daarnaast zal de activiteit in de toekomst anders georganiseerd worden om zodoende te voorkomen dat de voorgevallen situatie zich opnieuw voor zal doen.”